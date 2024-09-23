البحرين وقبرص تبحثان تعزيز التعاون المشترك

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وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، في مقر بعثة الأمم المتحدة في نيويورك، (الأحد)، مع كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية قبرص، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مسارات التعاون ثنائي في المجالات كافة بما يلبي المصالح والتطلعات المشتركة.

كما بحث الجانبان -وفقا لوكالة الانباء البحرينية- مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، والحرب على قطاع غزة، والجهود العربية والدولية الهادفة إلى التوصل للوقف الدائم لإطلاق النار وحماية المدنيين والأعيان المدنية وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.