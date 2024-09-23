كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الأردن يعلق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى إشعار آخر.

وقال مراسل القناة إن حزب الله أطلق عددا من الرشقات الصاروخية باتجاه الجليل الأعلى ردا على الهجمات الإسرائيلية الشرسة، ووسائل إعلام إسرائيلية أعلنت استهداف القيادي بحزب الله علي كركي خلال قصف إحدى البنايات بالضاحية الجنوبية، وجيش الاحتلال لا يزال يقصف منطقة البقاع ما أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين، وصفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة شمالي ووسط إسرائيل، وإطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

وأفادت القناة بأن وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤول بجيش الاحتلال قال إن الغارة على بيروت استهدفت "علي كركي" القيادي في حزب الله.

وتابعت القناة فى خبر عاجل بأن رويترز عن مصدر أمني قال :"ضربة إسرائيلية استهدفت القيادي في حزب الله علي الكركي.. ومصيره غير معروف حتى الآن.

نفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".

