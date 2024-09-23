الأردن: إعادة مواطنين اثنين بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار على جسر الملك حسين

عمان (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، إعادة المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى المملكة بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التى وقعت فى الجانب الفلسطينى من جسر الملك حسين الذى تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، فى بيان، أن الوزارة قامت ومنذ وقوع الحادثة فى 8 سبتمبر الجاري، بمتابعة أحوال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنهما قد دخلا بالفعل إلى الأراضي الأردنية وبصحة جيدة ويتجهان الآن إلى ذويهم.

يذكر أن جسر الملك حسين الحدودى بين الضفة الغربية والأردن شهد عملية إطلاق نار نفذها مواطن أردنى يدعى ماهر الجازى، مما أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، وتم تسليم جثمان منفذ العملية الأردني.