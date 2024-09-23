استقالة موظفى حملة المرشح الجمهورى لمنصب حاكم نورث كارولينا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن كبار الموظفين فى حملة المرشح الجمهورى لمنصب حاكم ولاية نورث كارولينا مارك روبنسون قد تقدموا باستقالتهم بعد الكشف عن منشورات قديمة قيل أنه كتبها على موقع إباحى قبل عقد من الزمان، مما قلب حملته الانتخابية ويهدد فرص الجمهوريين أيضا فى ولاية رئيسية فى سباق الرئاسة.

وأعلنت حملة روبنسون استقالة أربعة من كبار مسئوليها، وهم مدير الحملة كريس رودريجز، والمستشار العام كونراد بوجوزيلسكى والمدير المالى هيثر ويلر، ونائب مدير الحملة جاسون زوق.

وقال روبنسون، الذى يشغل حاليا منصب نائب الحاكم، فى بيان إنه يقدر جهود هؤلاء الأعضاء فى الفريق الذين اتخذوا خيارا صعبا بالتنحى عن الحملة، متمنيا لهم الخير فى المستقبل. وقال إنه يتطلع للإعلان عن أداور جديدة للفريق فى الأيام القادمة.

وجاءت الاستقالات بعد يوم من تقرير عاصف لشيكة سى إن إن الأمريكية ربط روبنسون بحساب لمستخدم على موقع إباحى، دعا من قبل إلى عودة العبودية، ونشر تفاصيل علاقة مع شقيقة زوجته، ووصف نفسه بالنازى الأسود.

وقالت واشنطن بوست إنها حصلت على لقطات للمنشورات، ووجدات أن المستخدم بنفس الاسم "mininsoldr" قد أشاد بكتاب أدولف هتلر "كفاحى". إلا أن روبنسون نفى ان يكون هو من كتب هذه المنشورات.

وبحسب تقرير لوكالة أسوشيتدبرس، فقد بدأت مسيرة روبنسون، العامل السابق فى أحد مصانع الأثاث، عندما حضر اجتماع مجلس المدينة فى جرينسبورو فى عام 2018، عندما انتقد خطط المحلس لإلغاء معرض للأسلحة فى أعقاب إطلاق نار فى مدرسة بفلوريدا. بعدها تخلى عن عمله، وبدأ فى إلقاء الأحاديث العامة، وألقى كلمة أمام اتحاد الأسلحة الوطنى وجماعات محافظة أخرى. وترشح لمنصب نائب الحاكم فى 2020، وفاز فى حملته الأولى، ثم صور نفسه كأول مرشح أسود عن حزب كبير لمنصب الحاكم فى 2024، حيث لا يستطيع راى كوبر الديمقراطى أن يسعى لفترة أخرى كحاكم بعد انتهاء فترتيه.

وأثار روبنسون الجدل من قبل. ففي عام 2019، كتب منشورا على فيس بوك يعترف انه دفع لصديقته مقابل إجراء إجهاض فى الثمانينيات.

وكان ترامب قد يوم السبت، كلمة فى نورث كارولينا دون أن يتطرق إلى فضيحة روبنسون. بينما حضر العديد من مسؤولي الحزب الجمهوري البارزين في الولاية، لم يُشاهد روبنسون في التجمع.