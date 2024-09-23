ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على لبنان لـ275 قتيلا و 1042 جريحا

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الغارات الإسرائيلية إلى 275 شخصا و1042 جريحًا.

قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إن من بين القتلى جراء القصف 212 طفلا وأن هناك آلاف النازحين تحركوا من المواقع المستهدفة.

وأضاف الأبيض -خلال مؤتمر صحفي - أن عدد القتلى البالغ 275 قتيلًا مرشح للارتفاع نظرا لكثافة الغارات الإسرائيلية.

وأوضح أن المستشفيات الحكومية رفعت حالة الاستعداد لاستقبال الجرحى كما أنها عملت على زيادة قدرتها الاستيعابية.

وأكد أن الوزارة فعلت خطط معدة للنازحين لتوفير أماكن آمنة لهم ع الأخذ في الاعتبار أصحاب الأمراض المزمنة ليكونوا قريبين من مواقع تلقي العلاج. وأشار إلى أن المستشفيات اللبنانية استقبلت في أسبوع واحد حوالي 5000 جريح بسبب وحشية الهجمات الإسرائيلية.

وندد وزير الصحة اللبناني بالهجمات التي استهدفت المستشفيات ومراكز الخدمة الطبية وسيارات الإسعاف مؤكدًا أن قتيلين سقطوا من صفوف طواقم الإسعاف بالإضافة لـ16 جريحًا.

كان وزير التربية والتعليم اللبناني عباس الحلبي، أعلن في وقت سابق اليوم وقف التدريس غدا في كافة المدارس اللبنانية على إثر التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وأطلق حزب الله عصر اليوم، رشقات صاروخية مكثفة تجاه إسرائيل، ودوت صافرات الإنذار دوت جَنُوب حيفا وصفد، فيمَا لا تزال الغارات الإسرائيلية تدك عدة مدن جَنُوب لبنان.