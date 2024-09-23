إنشاء محطة مياه كفر ناصر ببنى سويف ضمن مبادرة حياة كريمة

بنى سويف هانى فتحى

تفقدت دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب ببنى سويف، مشروع إنشاء محطة مياه كفر ناصر بمركز ببا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال و نسب تنفيذها، مؤكدة أن تلك المشروعات أحد أهم أولويات الشركة، وتهدف المبادرة إلى تحسين مستوي المعيشة والأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

وأضافت دينا عمر، أن تلك الزيارة في إطار حرص الشركة الدائم بالمتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجارية والوقوف على أي معوقات قد تواجه العمل والتعامل الفوري معها، حيث تعد تلك المشروعات من أهم المشروعات والمبادرات التنموية، وتستهدف تغيير وجه الحياة في القرى المصرية وتحقيق طفرة تنموية فيها، والتي تحظي باهتمام كافة قطاعات ومؤسسات الدولة وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.



