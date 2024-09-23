إقبال على العيادات الطبية والقوافل التوعوية ضمن "بداية" بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان "إقبال على العيادات الطبية والقوافل التوعوية ضمن مبادرة "بداية" فى كفر الشيخ.. مباشر"، وشهدت المبادرة توافد كبير من الأهالي لتلقي الخدمات، سواء من سيارة المركز التكنولوجي أو من سيارات خدمات الشهر العقاري، والعيادات الطبية والبيطرية، إضافة لتوزيع اللحوم مجانا من وزارة الأوقاف.

وتشارك جميع القطاعات في كافة الخدمات وتجوب كل مدن وقري المحافظة ضمن مبادرة بداية، وشملت المبادرة توزيع كراتين مواد غذائية للمواطنين، وسيارة وزارة العمل، وسيارة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقوافل حياة كريمة، وقوافل جامعة كفرالشيخ، وتحيا مصر، وسيارة البريد للخدمات البريدية والتكنولوجية المتكاملة، وسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة والمتنوعة، وسيارة خدمات مصر، وخدمات التموين، والعيادات الطبية المتنقلة، وسيارة وزارة الصحة وتنظيم الأسرة، وسيارة خدمات الشهر العقاري، وسيارة الأحوال المدنية، وخدمات الكهرباء، ومياه الشرب، صندوق مكافحة الإدمان، وقوافل الأزهر الشريف التوعوية، وغيرها من القطاعات والأجهزة المشاركة لتقديم الخدمات النوعية المتميزة للأهالي.



التوعية بخطورة المواد المخدرة