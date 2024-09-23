أول عقل مصرى اصطناعى.. تعرف على نموذج سبيدى بالعامية المصرية.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

دائماً يثبت الشباب المصرى القدرة على التحدى والمنافسة فى مختلف المجالات، وأنجبت المنيا الكثير من العلماء والمثقفين فى مختلف المجالات، بينهم عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، ونجيب الشريعى واللاعب أحمد حسن، وغيرهم من السياسيين والأدباء والمثقفين والفنانين، وبين هؤلاء، يظهر الشاب يوسف رمضان سيد ابن مركز سمالوط بمحافظة المنيا، الذى أقتحم عالم الذكاء الإصطناعى، على الرغم أنه مازال طالبا بالصف الثانى الثانوى، إلا أن عشقه لهذا المجال أخذه لابتكار سبيدى، يتميز باللغة العامية البسيطة، كما أن له الكثير من المميزات عن تلك التى نراها فى العالم، ليبدأ يوسف أولى خطواته فى مجال البرمجيات.

قال يوسف رمضان، لـ"اليوم السابع"، إن هذا النموذج هو ناتج للأحداث العالمية، فى مجال الذكاء الإصطناعى، الذكاء الإصطناعى سوف يكون سلاحا قاهرا فى المستقبل، لذا يجب أن يكون لنا يدا وبصمة عالمية فى تلك الصراعات العملية المستقبلية، خاصة أننا الشعب الذى علم العالم منذ آلاف السنين.



أضاف يوسف قائلا: قمت بتكوين فريق عمل من أجل التطوير والتحديث المستمر تحت عنوان "من هنا نبدأ نطور بلدنا"، ذلك ليس شعارا وإنما سوف نصل فى ظل القيادة الحكمية التى تمد يدها للشباب وخاصة المخترعين الصغار، هذا الفريق ليس فقط من أجل التطوير بل من أجل أن يكون داعما لكل مخترع، لأن تلك العقول تعد ثروة قومية تحتاج للاهتمام.



واستطرد قائلا: إنه يتم الاستفادة من هذا البوت فى الخدمات الطبية، وحل المشاكل القانونية ومساعدة الطلاب فى الحصول على مادة علمية موثقة، خاصة أننا نلاحظ فى الابتكارات العالمية الأخرى أن العمل فيها يسير بدون إشراف، لكن هذا الإبتكار يعتمد على المعلومات الموثقة من خلال المصادر الموثوقة.



وأتمنى أن نحصل على الدعم المعنوى خاصة بعد الحصول على براءة الإختراع، لأن تلك المواد العلمية تحتاج إلى مراكز بحثية ضخمة مثل بنك المعرفة والمركز القومى للبحوث، لأن ذلك يعود بالنفع على مستقبل مصرنا الحبيبة، من خلال إحتواء المبتكرين والمخترعين خاصة الصغار.