أوقاف الإسكندرية تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة بداية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية القافلة الطبية بمسجد الشهيد إلهامي بباشير الخير إدارة أوقاف غرب بحضور الشيخ خالد خلف إمام وخطيب المسجد حيث شاركت مديرية الصحة بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين الذين تجمعوا حول القافلة للكشف الطبي ضمن مبادرة بداية.

وقد بين الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية أن القيادة السياسية وجهت جميع المؤسسات لبذل المزيد من الجهد، وقيام كل المؤسسات بالواجب المنوط بها حتى تستطيع تنفيذ أهداف المبادرة، وتكون بداية جديدة لبناء إنسان نافع لنفسه ولإبنائه ولمجتمع ولوطنه.

كما أكد أن الصحة أمانة ويجب المحافظة عليها كما قام فريق من شركة مياه الشرب بشرح طرق ترشيد المياه، والحفاظ عليها، مؤكدين أن السنة النبوية الشريفة أكدت على ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف.



