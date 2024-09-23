أمين اتحاد العمال: مبادرة "بداية" تدعم بناء العامل المصري لخدمة سوق العمل

كتبت آية دعبس

قال المهندس عيد مرسال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، تستهدف التمسك بالقيم والأخلاق والحفاظ على الهوية المصرية، وبناء العامل المصرى لخدمه سوق العمل المحلى والدولى، من خلال تأمين فرص العمل وخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما تستهدف إتاحة طريق للمواطن المصرى نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية، من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.

وأضاف مرسال، لليوم السابع: أن مستهدفات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تتسق مع المفهوم الشامل لحقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة لائقة يتمتع فيها المواطن المصرى بجميع حقوقه من صحة وتعليم وفرص عمل وسكن وخدمات ومرافق وتوعية ورعاية اجتماعية وخدمات رياضية وثقافية وغيرها، مشيرا إلى أن المبادرة تضمنت سبعة محاور رئيسية للتنمية البشرية وتركز على دور الشباب كونهم قادة المستقبل، كذلك تمكين المرأة وتعزيز فرص السيدات العاملات وتتضمن المبادرة أيضا محور لبناء الطالب المصرى وربطه بـ سوق العمل، وربط التعليم الفنى من خلال المدارس التكنولوجية بالمعاهد التكنولوجية، وهو ما يجعلها مبادرة متكاملة.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية اطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمنطقة المنصة، من ساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية الجديدة.