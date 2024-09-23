أخبار 24 ساعة.. مبادرة «بداية» تقدم أكثر من 9.3 مليون خدمة مجانية

كتب محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير الصحة يعفى مديرة مركز طبي النزهة من منصبها ويوجه بسرعة انتهاء الصيانة

مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر إلكترونيًّا حتى 29 سبتمبر