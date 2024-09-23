اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. مبادرة «بداية» تقدم أكثر من 9.3 مليون خدمة مجانية

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. مبادرة «بداية» تقدم أكثر من 9.3 مليون خدمة مجانية مبادرة بداية جديدة
كتب محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزير الصحة يعفى مديرة مركز طبي النزهة من منصبها ويوجه بسرعة انتهاء الصيانة

مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر إلكترونيًّا حتى 29 سبتمبر

المبادرة الرئاسية «بداية» تقدم أكثر من 9.3 ملايين خدمة مجانية

حملة 100 يوم صحة تقدم لأكثر من 82 مليون و359 ألف خدمة مجانية خلال 52 يوما

الصحة العالمية تحتفل بشهر التوعية بسرطان الأطفال.. معاناة 36 ألفًا سنويا بشرق المتوسط

 







وزارة الصحة

المبادرة الرئاسية بداية جديدة

بداية جديدة

مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان




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