اليوم السابع
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أحمد راغب عن قانون الإجراءات الجنائية: الحوار الوطني يقدم مبادئ وليست نصوصا

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 08:32 م
أحمد راغب عن قانون الإجراءات الجنائية: الحوار الوطني يقدم مبادئ وليست نصوصا أحمد راغب
كتب محمد شرقاوى

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قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنّ قانون الإجراءات الجنائية يتم إصداره لمصلحة المتهم، وليس المجتمع، فهذا القانون يستهدف حماية الطرف الأضعف، وهو المتهم.

وأضاف "راغب"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "توصيات الحوار الوطني، ليس من المفترض أن تقدم نصوص قوانين، ولكن مبادئ ومقترحات".

وتابع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "من توصيات الحوار الوطني ألا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، وهذا مبدأ، ولكن صياغة النص ليست من اختصاصات الحوار الوطني، فنحن نتحدث عن الفلسفة التي يقوم عليها، وفلسفة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليست مبادئ الحوار الوطني".







أحمد راغب

الإجراءات الجنائية

الحوار الوطني

كلام فى السياسة

اكسترا نيوز




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