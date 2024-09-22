20 ألف طالب وطالبة يشاركون فى مسيرة بجامعة سوهاج لدعم مبادرة بداية.. صور

سوهاج محمود مقبول

انطلقت اليوم مسيرة حاشدة داخل جامعة سوهاج، بمشاركة أكثر من 20 ألف طالب وطالبة، تحت قيادة رئيس الجامعة، ضمن برنامج الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة دعمًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. تهدف المبادرة إلى الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة.

تقدم المسيرة الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، برفقة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، ومجموعة من قيادات المجتمع المدني.

وقدّم الدكتور النعماني الشكر والتقدير للرئيس السيسي لإطلاقه مبادرة "بداية"، مؤكدًا على ضرورة وضع الإنسان المصري في مقدمة أولويات العمل التنموي. وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تعزيز الهوية المصرية وبناء الوعي، وتطوير التعليم والصحة، وتأمين فرص العمل اللائق.

كما أضاف النعماني أن فعاليات المبادرة ستستمر على مدار 100 يوم، حيث ستساهم الجامعة بكل إمكانياتها البشرية والمادية لتنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة، مع التركيز على تقديم خدمات متنوعة، خاصة للطلاب ذوي الإعاقة.

انطلقت المسيرة من أمام مبنى الإدارة المركزية بمقر الجامعة القديم، وصولاً إلى ملاعب المدينة الجامعية للطالبات، في أجواء حماسية تخللتها الأغاني الوطنية والهتافات الداعمة للمبادرة.



الجامعة والازهر والاوقف



الجامعة والازهر والكنبسة والاوقاف



الالف الطلاب بالمسيرة