وكيل صحة سوهاج يستقبل وفد نقابة العلاج الطبيعى لبحث التعاون المشترك

سوهاج - عمرو خلف

استقبل اليوم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحضور الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية والدكتورة كلارا كامل مدير إدارة العلاج الطبيعي، وفد نقابة العلاج الطبيعي بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد راغب نقيب العلاج الطبيعي وضم كلا من الدكتور عماد حنا الله أبادير خبير العلاج الطبيعي بأمريكا و الدكتور أشرف مكرم أمين الصندوق والدكتور محمد سمير وكيل النقابة والدكتور أحمد محمد أمين عام النقابة و الدكتورة شيماء محمد علي والدكتور أمجد عادل والدكتور بيتر إسحق أعضاء مجلس النقابة.

جاء ذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك للجانبين، حيث أشار "دويدار" إلى أن مديرية الصحة بسوهاج تثمن دور نقابة العلاج الطبيعي ودورها في خدمة أطباء المحافظة ورعاية مصالحهم منوهاً اننا نعمل جنباً الى جنب للصالح العام.

كما أشار الدكتور أحمد راغب نقيب العلاج الطبيعي أن النقابة تقوم بتدريب ممارسي العلاج الطبيعي حديثي التخرج فنياً وإداريا أيضاً ليكونوا قادرين علي تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بجودة و مهارة و كذلك علي دراية بالأمور الإدارية.

وثمن وكيل وزارة الصحة دور النقابة الفعال والمحوري تجاه الزملاء الأطباء بالمحافظة.

وخلال اللقاء، بحث وكيل وزارة الصحة أوجه التعاون المشترك بين مديرية الصحة بسوهاج والنقابة للإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتي تشهد تطور كبير من حيث تطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، لافتاً إلي أن كل هذه الجهود تعود علي المواطن السوهاجي والخدمة الطبية المقدمة له.

وأهدي الدكتور أحمد راغب درع نقابة العلاج الطبيعي إلي الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.