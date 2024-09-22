وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى العسيرات المركزى ويوجه بتدريب الممرضين

سوهاج عمرو خلف

ترأس الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج فريق مرور ضم كلا من الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي و الدكتور أحمد محمد مدير إدارة مكافحة العدوى والدكتورة شرين عايد عضو المكتب الفني والدكتور عبدالله جاد عضو ادارة الجودة والدكتور احمد بكر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومحمد حمادة عضو الحوكمة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومعالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج بتكثيف الجولات المرورية المفاجئة علي المنشآت الصحية

وأجرى زيارة مفاجئة علي مستشفي العسيرات المركزي لمتابعة سير العمل والانضباط وانتظام تقديم الخدمة الطبية بالمستشفى وتفقد دويدار والفريق المرافق له أقسام الاستقبال والطوارئ والحضانات و الغسيل الكلوي والعناية، كما حضر الدكتور مدير المستشفى أثناء التفقد.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بسوهاج بمستوى وانضباط فني الأشعة وكذلك انضباط الطاقم الطبي بالاستقبال وقرر صرف حافز لهم.

ووجه بإعداد برنامج تدريبي متكامل ومتخصص للكوادر التمريضية بوحدة الحضانات لرفع كفائتهم.

وشدد دويدار، على رفع مستوى النظافة بالمستشفى و متابعة تطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوي و اجراءات السلامة والصحة المهنية.

وحث وكيل وزارة الصحة بسوهاج جميع العاملين بالمستشفى بذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة طبية تليق بمواطني العسيرات.