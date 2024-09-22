وكالة: طيران الاحتلال الإسرائيلى ينفذ 60 غارة على بلدات حدودية فى جنوب لبنان

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أوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا واسعا استهدف بلدات حدودية في جنوب لبنان ومناطق حرجية ومفتوحة في الجنوب والبقاع الغربي، حيث جرى تسجيل أكثر من 60 غارة جوية.

وذكرت الوكالة (وهي وكالة الأنباء الرسمية في لبنان) أن "الغارات تركزت على الوادي بين أنصار والزرارية، عيتا الشعب، الوادي المحاذية لطريق النبطية - الخردلي، المنطقة بين المعلية والمالكية، أطراف زبقين لجهة شيحين، وادي حسن عند أطراف مجدل زون، أطراف بلدة ياطر، أطراف الطيبة ومركبا وطلوسة ، ومدينة الخيام، أطراف بلدة كفرملكي، ومجرى نبع الطاسة - اللويزة في منطقة إقليم التفاح، أطراف فرون، المحمودية، أطراف لبايا، منطقة الدمشقية، أطراف رب الثلاثين ويارون وبلدة عديسة".