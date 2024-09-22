وزير الرى: جولة مفاجئة للإدارة المركزية للموارد المائية بالشرقية

كتبت أسماء نصار

توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم الأحد إلى محافظة الشرقية فى جولة مفاجئة، إذ عقد لقاءً مع المهندسين والعاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة.

وأشار سويلم إلى أن تكثيف المرور يهدف للوصول دائمًا للأفضل والتواصل المباشر مع العاملين خارج نطاق العاصمة، وتعزيز التواصل بين قيادات الوزارة مركزياً من جانب و العاملين من كافة التخصصات وفى كافة الجهات من جانب آخر.

وأكد سويلم حرصه على متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، مع العمل على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة وتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل.

واستعرض سويلم ما تحقق خلال الموسم الصيفى للعام الحالى ، حيث توجه بالشكر والتقدير للأداء المميز لإدارة الشرقية الذى أسفر عن نجاح موسم أقصى الاحتياجات وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وأشار مسئولوا الرى بالشرقية إلى أن هذا الموسم شهد أقل معدل من الشكاوى فى ظل المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى مجال تطهيرات الترع والمصارف ومتابعة تطبيق المناوبات ومتابعة قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وصيانة البوابات والمنشآت المائية ومحطات الرفع.

وفى ضوء ما تلاحظ من تكدس العاملين في بعض الادارات وعجز في إدارات أخرى، ووجود عجز في العمالة الفنية مثل البحارة وكذلك السائقين، أكد سويلم على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة، حيث وجه سيادته بمراجعة الهيكل الوظيفى بالإدارة المركزية والادارات التابعة، وتنفيذ تنقلات للعاملين بين الجهات المختلفة بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالشرقية طبقاً لحاجة العمل ولسد العجز ببعض التخصصات المطلوبة، مع الاعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز في العمالة مع تحفيز العاملين على التحول للعمل بالوظائف التي تعانى من عجز فى الأعداد.

وشدد سويلم على أن يتم صرف مكافأة التميز غير الإعتيادى مع مراعاة كافة معايير الشفافية في تحديد المستحقين لهذه المكافأة من العاملين المتميزين فقط بالإدارة لتحقيق العدالة ومكافأة المجتهد ، مشيراً للمجهودات المبذولة فى مجال تحصيل مستحقات الوزارة حيث يتم الإستفادة من هذه المتحصلات في توفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادى لهم، والعمل على تحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة للعاملين والتأمين على جميع العاملين بالوزارة ، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين بالوزارة ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى.

وتم خلال اللقاء أيضاً إستعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية من نجاح فى منظومة تحصيل مستحقات الوزارة ، حيث أشار الدكتور سويلم لحرصه على تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي الإشراف علي عملية التحصيل ، موجهاً بضرورة زيادة مجهودات العاملين بإدارة الشرقية في مجال تحصيل مستحقات الوزارة.