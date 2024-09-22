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ويرحب باعتماد مخرج القمة

وزير الخارجية يشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل.. صور

الأحد، 22 سبتمبر 2024 05:34 م
وزير الخارجية يشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل.. صور وزير الخارجيه
كتب أحمد جمعة

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شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم الأحد في أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة المستقبل المعنية ببحث تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة، واصلاح مؤسسات الحوكمة الدولية بما يساهم في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ورحب وزير الخارجية باعتماد مخرج القمة المتمثل في "ميثاق المستقبل" وملحقيه "إعلان الأجيال المقبلة" و "الميثاق الرقمي العالمي" ، والذي أجريت المفاوضات الحكومية عليهم لأكثر من ٩ أشهر، وعبر عن تقديره العميق لجهود وريادة السكرتير العام في طرح مبادرة قمة المستقبل بغية تطوير المنظومة الدولية متعددة الأطراف.

وتجدر الاشارة إلى مشاركة مصر بصورة مكثفة وفعالة في التفاوض على مخرج القمة وملحقيه، ايماناً منها بضرورة تعزيز الحوار والعمل الأممي المشترك لدفع الدور المحوري للأمم المتحدة للاستجابة للتحديات الدولية المشتركة، وتعزيز المحاور الثلاثة لعمل الأمم المتحدة المتعلقة بتحقيق السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.

لقمة المستقبل
قمة المستقبل

 

وزير الخارجية
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