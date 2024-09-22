اليوم السابع
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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوغندى آفاق التعاون بين القاهرة وكمبالا

الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:51 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوغندى آفاق التعاون بين القاهرة وكمبالا وزير الخارجية مع وزير خارجية أوغندا
كتب أحمد جمعة

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‎التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، الأحد، مع وزير خارجية أوغندا جيجي أودونجو على هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

‎تناولت المقابلة مسارات وآفاق التعاون الثنائي بين القاهرة وكمبالا، وأهمية العمل على تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين والتنسيق فى كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

‎هذا، وتم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتناول التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وتداعيتها على استقرار القارة، وقد حرص عبد العاطي على إبراز رؤية مصر حول أسس التعاون السليم بين دول حوض النيل، وشدد على أهمية بلورة رؤية مشتركة تراعي شواغل كافة الدول.







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