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وزير الخارجية يؤكد ضرورة تسهيل وتسريع نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 12:03 ص
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تسهيل وتسريع نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة جانب من اللقاء
كتب أحمد جمعة

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التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع "سيجريد كاخ" كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة السبت، وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

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جانب من اللقاء


وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن ترحيبه بالمسئولة الأممية، مؤكداً مواصلة مصر تقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من تنفيذ مهام ولايتها التى نص عليها قرار مجلس الأمن المنشئ لها رقم 2720، ومرحباً بالتعاون الوثيق بين الالية وجمعية الهلال الأحمر المصري الرامي لتسهيل وتسريع نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة تنفيذا لقرار مجلس الامن.

حرص د.عبد العاطي على تأكيد أهمية تعاون كافة الدول مع كبيرة منسقي الامم المتحدة ، للانتهاء من الاجراءات الضرورية لعمل الالية  فى أسرع وقت ممكن، مؤكداً ضرورة مواصلة إطلاع مجلس الأمن بشفافية وبوضوح على التطورات الخاصة بانشاء الآلية وعن مدى تعاون الدول معها فى تنفيذ الولاية التى أوكلها إليها مجلس الأمن، كما شدد على اهمية وقف إطلاق النار ورفع جميع العقبات التي تضعها إسرائيل أمام نفاذ المساعدات للقطاع من أجل إيجاد نهاية للأزمة التي يشهدها قطاع غزة.

 







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