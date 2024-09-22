وزير الخارجية البريطاني: ننصح رعايانا بمغادرة لبنان في ظل التصاعد المقلق

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال :"ننصح رعايانا بمغادرة لبنان في ظل التصاعد المقلق للأوضاع بين حزب الله وإسرائيل، ورسالتنا لجميع الأطراف هي الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار للتوصل إلى تسوية سياسية، ونشهد تصعيدا مقلقا بين إسرائيل وحزب الله والقتال ليس في مصلحة أحد".



ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".



من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".

