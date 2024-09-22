وزراء ثقافة مجموعة السبع يتعهدون بحماية حرية التعبير ودعم أوكرانيا في استعادة تراثها

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اختتم وزراء الثقافة لدول مجموعة السبع اجتماعهم لعام 2024، بالتعهد بحماية حرية التعبير حول العالم، ومساعدة أوكرانيا في إصلاح الأضرار التي لحقت بتراثها الثقافي بسبب الحرب الحالية.



وقال الوزراء -في البيان الختامي بعد اجتماعهم لمدة 3 أيام في نابولي الإيطالية-: "سنعمل على تعزيز وحماية حرية التعبير، بما في ذلك حرية الفنانين والصحفيين في الإبداع والتعبير عن آرائهم دون تدخل، فضلاً عن التعددية والاستقلال والاستدامة لوسائل الإعلام".



وتابع البيان: "لتمكين الثقافة من الازدهار في مجتمعاتنا، سنعمل على تعزيز احترام الآراء المعارضة في المناقشة الديمقراطية، ومواجهة أي محاولات لفرض الرقابة أو تهميش أو محو الآراء والتعبيرات الثقافية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.



وقال الوزراء إنهم "يدينون بشدة الحرب الروسية واسعة النطاق ضد أوكرانيا والتدمير الواسع النطاق للمواقع التاريخية والمؤسسات الثقافية، مثل المتاحف والمسارح والمكتبات والمحفوظات والكنائس وأماكن العبادة، والتي تهدد الهوية الثقافية الأوكرانية.. نحن متحدون في الدفاع عن وتعزيز مرونة وتجديد الثقافة الأوكرانية والتراث الثقافي في أوكرانيا، سواء المادي أو المعنوي".



ومن جانبه، قال وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي، إن هذا الالتزام بمساعدة كييف كان ذا أهمية خاصة، مؤكدا أن مجموعة السبع اتفقت بالإجماع على دعم الثقافة الأوكرانية.



وتابع قائلا: "هناك دعم دولي لإعادة الإعمار وسنعمل مع وزير الخارجية (الإيطالي أنطونيو) تاجاني من أجل المؤتمر الدولي لعام 2025 لإعادة إعمار أوكرانيا".