ندوة بسوهاج تناقش أهداف مبادرة "بداية" وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل

سوهاج عمرو خلف

عقد المجمع الإعلامى بسوهاج الهيئة العامة للاستعلامات اليوم الأحد، ندوة تحت عنوان "بداية وتنمية الإنسان المصرى" وذلك فى اطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية وبناء الانسان المصرى "بداية"، وحضر الندوة الدكتور بهاء عبد الكريم محمود بديوان عام محافظة سوهاج وحدة السكان، والهام أبو زيد مدير عام مديرية العمل بسوهاج والدكتور أحمد حبارير نائب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

تناول لقاء اليوم بحضور ايمان امام مدير المجمع الاعلامى، تعريف مبادرة بداية واهدافها وجمهورها المستهدف والجهات الشريكة ومراحل المبادرة جاء ذلك وسط جمهور متنوع من مختلف الجهات الحكومية ثم تبادل الحضور الحديث حول المبادرات الرئاسية التى تحث على التدريب والتأهيل للشباب وأهميته وضرورة نشر الوعى بأهمية التدريب والتأهيل للحصول على فرص عمل بسوق العمل.

وتناولت الندوة فرص التدريب المتاحة بمراكز التدريب المهنى المنتشرة على مستوى المحافظة ومراكزها وقراها وشروط الحصول على التدريب ومميزات الحصول على التدريب وتمكين الشباب من اللحاق بفرصة عمل فى سوق العمل كما تناول المحاضر أنواع البرامج التدريبة المتاحة فى مراكز التدريب بالاضافة الى عربات متنقلة توفر الخدمة التدريبية .

وتحدثت الندوة عن دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرامج والقروض والتمويل المتاح لحث الشباب على البدء فى فكرة مشروع جديد وكيفية الاعداد لدراسات الجدوى واحتياجات سوق العمل كما جاء من خلال مداخلات الجمهور المعوقات التى تواجه أصحاب المشروعات وكيفية تخطيها وقانون العمل والتعديلات على اللوائح المنظمة والمرونة والتيسير على الشباب من اجل تشجيع الاستثمار والعمل الحر وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب والموارد المتاحة ".