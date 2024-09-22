اليوم السابع
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نتنياهو: نفضل عدم الذهاب إلى حرب شاملة في التصعيد مع حزب الله

الأحد، 22 سبتمبر 2024 05:36 م
نتنياهو: نفضل عدم الذهاب إلى حرب شاملة في التصعيد مع حزب الله نتنياهو
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوقال :"نفضل عدم الذهاب إلى حرب شاملة في التصعيد مع حزب الله، ومستمرون بالعمل للتوصل إلى صفقة تبادل للمحتجزين وتأخير عقدها سببه حماس، وخطة اللواء احتياط آيلند بإعلان شمال غزة منطقة عسكرية هي إحدى الخطط التي ندرسها".


ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".


من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".
 







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