مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلي الطريق فى مدينة نصر وتم نقل المتوفى الى المستشفى.



تلقى مشرف غرفة عمليات المرور، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى فى مدينة نصر ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وانتقلت سيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.