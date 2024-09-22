مسئولو آثار الأقصر يتابعون عمل البعثة المصرية الأمريكية بمقابر العساسيف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بمحافظة الأقصر، جولة وزيارة لأعمال البعثة المصرية الإنجليزية المشتركة فى وادى (C) بمنطقة الوديان الغربية، حيث تفقد خلالها أعمال البعثة من حفائر وأعمال وترميم في المنطقة.

كما زار الدكتور عبد الغفار وجدي، أعمال البعثة المصرية الأمريكية المشتركة فى منطقة العساسيف الأثرية، لمتابعة مشروع ترميم مقابر جنوب العساسيف رقم 223 كارك آمون و390 آنتى يارو، و391 كاربا سكسن Karabasken TT391- Karakhamun TT 223 - Irtieru TT 390)، وقد قامت الدكتورة Elena pischikova مسئولة البعثة بشرح مفصل عن أعمال البعثة، كما قام أيضا بزيارة معبد هابو فى المنطقة الجنوبية.

وشملت جولات مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، زيارة معبد أرمنت حيث تفقد المعبد والتقى بالعاملين من مفتشين وإداريين ومرممين وأمن، وبعد ذلك توجه إلى معبد إسنا حيث تفقد أعمال البعثة الألمانية المشتركة مع مركز تسجيل الآثار من أعمال ترميم المعبد، كما تفقد أعمال مؤسسة تكوين للمجتمعات العمرانية من تطوير للمدخل الرئيسي لمعبد إسنا والمنطقة الخلفية للمعبد، وأيضاً تطوير المكاتب الإدارية وعمل كافتيريا وخدمات للزائرين وحمامات وإعداد منطقة للصوت والضوء، وتفقد المرسي الأثري التابع لمعبد إسنا على نهر النيل ثم توجه لزيارة وكالة الجداوي الأثرية في إسنا وسوق القيسارية ومعصرة الزيوت.



متابعة عمل البعثة المصرية الإنجليزية والأمريكية في مقابر العساسيف والوديان الغربية



عمل البعثة المصرية الإنجليزية والأمريكية في مقابر العساسيف والوديان الغربية



متابعة العمل فى مدينة هابو التاريخية بالأقصر