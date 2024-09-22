مسؤول لبنانى يثمن وقوف مصر المستمر بجانب بلاده خاصة بعد القصف الإسرائيلى

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ثمَّن مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة اللبنانية الدكتور جوزيف الحلو، اليوم الأحد، دور مصر وجهودها المبذولة لتقديم جميع المساعدات ووقوفها المستمر بجانب بيروت، خاصة بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي طال مؤخرا أنحاء متفرقة من البلاد.

وأعرب المسؤول اللبناني في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية - عن شكره وعرفانه لقيادات وحكومات وشعوب الدول الشقيقة، ومصر التي بادرت بتقديم المساعدة للشعب اللبناني بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مؤخرا أجزاء متفرقة من البلاد.

واستنكر بشدة الهجمات العدوانية على بيروت، واصفا إياها بأنها ترتقي لـ"جرائم حرب"؛ جراء سقوط عدد كبير من المدنيين في هذه الهجمات العدوانية على البلاد.

وأشاد المسؤول اللبناني بجهود جميع العاملين في القطاع الصحي لإسعاف وإنقاذ الجرحى والمصابين في هذا العدوان فور وصولهم إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية بشكل كامل رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، نافيا في الوقت نفسه صحة جميع الشائعات التي تفيد بوجود أزمات في القطاع الصحي في البلاد.

وأكد أن جميع المستشفيات في بيروت على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي ظرف طارئ يواجه البلاد، بموجب خطة الطوارئ المعمول بها منذ عام 2023، مشيرا إلى أنه تم إجراء 2300 عملية جراحية حتى الآن للمصابين في هذا العدوان.