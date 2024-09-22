مديرية الطرق بسوهاج: رصف شوارع طهطا بطول 20 كيلو بتكلفة 4 ملايين جنيه

سوهاج عمرو خلف

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج، برئاسة عامر عوض، أعمال تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة شل وتفرعاتها، وتطوير ورفع كفاءة منطقة "شل" والشوارع والحارات المتفرعة، عقب إزالة أحد التعديات على الشارع ،تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بتطوير ورفع كفاءة منطقة " شل " والشوارع والحارات المتفرعة، عقب إزالة أحد التعديات على الشارع.

وأوضح المهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، أن أعمال الرصف بالانترلوك جاءت بأطوال 20000 متر مسطح، وبتكلفة 4 ملايين جنيه تقريباً، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز، مشيرا إلى رصف العديد من الشوارع بمدينة طهطا، وساحل طهطا.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بالتعاون مع مديرية الطرق، باستكمال أعمال الرصف بشارع فتحي طهطاوي أمام مدرسة السلام ومعهد الأربعين لابتدائي، وشارع الجهاد من الجهة الغربية، بداية من موقف طهطا جهينة، ومرورا أمام مسجد السلام بأطوال 850 متر، وبتكلفة 2.5مليون جنيه ضمن خطة المركز.