اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2024 02:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مدرسة الشهيد عمر خالد الابتدائية بحدائق القبة تستقبل التلاميذ بفقرات ترفيهية.. صور

الأحد، 22 سبتمبر 2024 01:04 م
مدرسة الشهيد عمر خالد الابتدائية بحدائق القبة تستقبل التلاميذ بفقرات ترفيهية.. صور العرائس تستقبل التلاميذ بالعام الدراسى الجديد
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وسط أجواء احتفالية مبهجة، استقبلت مدرسة الشهيد عمر خالد بإدارة حدائق القبة، تلاميذ رياض الأطفال، وذلك في ثاني أيام الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد 2024/2025، بحضور الدكتورة همت أبو كيلة وكيلة مديرية التربية والتعليم مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور ناصر الجندى مدير عام إدارة حدائق القبة التعليمية، هدى محمد مديرة العلاقات العامة بالإدارة، سعيد سليمان مدير إدارة التعليم الإبتدائي، وسمر محمد حسن مديرة المدرسة.

وتضمن حفل الاستقبال فقرات ترفيهية، واستعراضية من العرائس، لرسم الفرحة والبهجة على وجوههم وجذبهم للمدرسة مع بداية الدراسة، كما شهدت المدرسة حضور مرتفع ومنظم للتلاميذ وأعضاء هيئة التدريس، كما التزم التلاميذ بارتداء الزى المدرسى فى إطار حرص المدارس على تحقيق الانضباط منذ الساعات الأولى من انطلاق الدراسة بالمدارس.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أوضحت أن الفصل الدراسي الأول يبدأ من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

العرائس تستقبل التلاميذ بالعام الدراسى الجديد
العرائس تستقبل التلاميذ بالعام الدراسى الجديد
احتفالية مبهجة لاستقبال الطلاب
احتفالية مبهجة لاستقبال الطلاب
احتفالية مبهجة
فقرات ترفيهية واستعراضية من العرائس

 







العام الدراسى الجديد 2025

انطلاق العام الدراسى الجديد

موعد بداية العام الدراسي الجديد في مصر

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للجامعات

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

التعليم

كثافة الفصول

موعد بدء العام الدراسي الجديد

محمد عبد اللطيف

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية

بداية العام الدراسي الجديد 2025 في مصر

كلمة عن بداية العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة 2024 للجامعات الحكومية

موعد بدء الدراسة 20242025

موعد بدء الدراسة 2025 اليوم السابع

مواعيد بدء الدراسة في الجامعات المصرية

موعد بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2025

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة