اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يحيل مدير مدرسة و10 مدرسين للتحقيق.. اعرف التفاصيل

الأحد، 22 سبتمبر 2024 11:26 ص
محافظ بورسعيد يحيل مدير مدرسة و10 مدرسين للتحقيق.. اعرف التفاصيل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قرر اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، إحالة مدير مدرسة أخرى و10 معلمين للتحقيق، وذلك  للمخالفات التي تم رصدها خلال أول يوم دراسي.


وأحال محافظ بورسعيد 10 معلمين بمدرسة شروق قربة عايد للتحقيق، وذلك لعدم التواجد بالمدرسة خلال اليوم الدراسي، وكذلك مدير المدرسة.


وشدد محافظ بورسعيد، على أنه لن يسمح بالتهاون في حق أبناءنا الطلاب، وسيتم توقيع العقوبات على كل من يخالف النظام والقوانين و يقصر في حق الطلاب ومستقبلهم التعليمي.

كان محافظ بورسعيد، استفسر من تلاميذ مدرسة زيدان سند عن استلامهم الكتب المدرسية من عدمه، وذلك خلال تفقده سير العملية التعليمية داخلها، فأخبروه أنهم لم يتسلموها حتى الآن، فأصدر قراره بإحالة مدير المدرسة إلى التحقيق.


 







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