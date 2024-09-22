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محافظ بورسعيد لطالبات المدرسة الإعدادية بنات: ما معنى كلمة بورسعيد؟.. فيديو

الأحد، 22 سبتمبر 2024 11:04 ص
محافظ بورسعيد لطالبات المدرسة الإعدادية بنات: ما معنى كلمة بورسعيد؟.. فيديو المحافظ مع الطالبات ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، اليوم الأحد، بثاً مباشراً، من داخل مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات، مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد "2024-2025" ، وذلك في كافة مدارس المحافظة.

تفقد اللواء محب حبشي ، محافظ بورسعيد، عدد من مدارس المحافظة مع إنطلاق العام الدراسي الجديد في كافة المدارس، وحضر طابور الصباح بمدرستي بورسعيد الإعدادية بنين وبنات في نطاق حي العرب.

وطرح المحافظ على الطالبات بمدرسة بورسعيد الإعدادية بنات سؤالاً: ما معنى كلمة بورسعيد؟، فأجابت طالبة: هي مقسمة إلى جزئين بمعنى ميناء سعيد، فقال لها المحافظ: ولماذا سميت بهذا الاسم؟، مؤكداً أنه لابد على كل الطلاب معرفة المعلومات عن أى كلمة يقابلونها في حياتهم من أجل إثراء حصيلتهم.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال كلمته، ضرورة الإلتزام بالمدرسة والحضور بشكل مستمر وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ المناسب للطلاب وهيئة التدريس من أجل سنة دراسية سعيدة.

وأضاف، أنه سيعمل جاهداً على تذليل كافة العقبات لتكون العملية التعليمية ناجحة في محافظة بورسعيد، مشيراً إلى أنه ستتم المتابعة بشكل دوري على جميع المدارس بما فيها المناطق البعيدة عن وسط المدينة كالشرق والغرب والجنوب.

الطالبات
الطالبات

 

المحافظ مع الطالبات ببورسعيد
المحافظ مع الطالبات ببورسعيد

 

المخافظ بكلمته في المدرسة
المخافظ بكلمته في المدرسة

 







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