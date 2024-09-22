محافظ بورسعيد: انطلاق الدراسة الأسبوع المقبل بمدرسة قرية "2" بعد تطويرها

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، انطلاق الدراسة الأسبوع المقبل بمدرسة قرية "2" التي يجرى تطويرها وتجهيزها على أعلى مستوى.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، أنه ستنطلق الدراسة خلال الأسبوع المقبل بمدرسة قرية 2 بسهل الطينة شرق بورسعيد، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجهيزات التي تجرى بالمدرسة على أعلى مستوى.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم كامل الدعم للمنظومة التعليمية بمحافظة بورسعيد للنهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، حرصا على تحقيق مستقبل أفضل لأبناء المحافظة.

يذكر أن المحافظ أجرى جولات ميدانية مفاجئة على المدارس، لمتابعة انتظام العملية الدراسية وذلك في كافة الأحياء وشملتها مدارس جنوب المحافظة وشرق قناة السويس.