محافظ المنيا يفقد المدارس والطلاب يستقبلونه بالأناشيد الوطنية وهتاف تحيا مصر

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عددًا من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع بدء العام الدراسى الجديد 2024"/2025 "، وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد ومتابعة مدارس المحافظة فى جميع المراحل التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية ، مؤكداً أن الدولة تسعى لتوفير منظومة تعليمية ناجحة ومتميزة قائمة على ضمان الجودة، وأن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه وزارة التربية والتعليم حاليًا، لتحقيق عام دراسى منضبط.

وخلال الجولة تفقد المحافظ عدداً من المدارس بمدينة المنيا، قدم المحافظ التهنئة للمعلمين وكافة العاملين بالمدارس بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا ، مشددا على توافر الكتب المدرسية، واستمرار تسليمها للطلاب بجميع المراحل التعليمية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مديري المدارس عن عدد الفصول والكثافة الطلابية وانتظام طاقم هيئة التدريس وآليات سير العملية التعليمية وجداول الحصص وآليات الحضور والانصراف.

وأجرى المحافظ، حواراً مفتوحاً مع الطلاب هنأهم ببدء العام الدراسي الجديد، وحثهم على ضرورة الانتظام في الحضور وبذل أقصي جهد لتحقيق المزيد من النجاح وتحقيق رفعة وطننا الغالى كونهم جيل الغد وأمل مستقبل مصر.

وخلال جولاته بالمدارس، وجه المحافظ بتكريم عدد من المتفوقين فى الشهادة الإعدادية من الحاصلين على مجموع 279.5 معرباً عن سعادته لوجوده وسط أوائل الطلبة، قائلاً أن تكريمهم واجب علينا جميعاً، فهم أمل ومستقبل مصر ومن سيقودون مسيرة البناء والتنمية للدولة المصرية.

وأثناء الجولة قرر المحافظ صرف مكافأة للعاملين بمكتبة مدرسة 25 يناير لما لمسه من تميز ورقى فى تنظيم المكتبة.

وحرص اللواء كدوانى خلال جولاته بالمدارس على تفقد دورات المياه وحنفيات مياه الشرب والتأكد من صلاحيتها ونظافتها، وكذلك تفقد غرف الزائرات الصحيات بكل مدرسة وما يتم تقديمه من خدمات صحية وطبية للطلاب، وطرق التعامل مع الحالات الطارئة حفاظا على صحة ابنائنا وتوفير بيئة مناسبة لهم.

وكلف المحافظ مدير التربية والتعليم بالمنيا، بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحى للطلاب أثناء العملية التعليمية، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة، كما كلف رؤساء الأحياء لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى.

وأكد المحافظ خلال الجولة على انتظام العمل بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها 3257 مدرسة لاستيعاب ما يقارب مليون و307 آلاف و650 طالباً وطالبة بمراحل التعليم، كما أكد مدير فرع هيئة الابنية التعليمية دخول 14 مدرسة جديدة إلى الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد وتوسعات وتعلية وإحلال جزئى وصيانات شاملة بإجمالي 207 فصول دراسية.

رافق المحافظ فى الجولة، الدكتور على عبد السلام مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، المهندس محى عبد الرحمن مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، وعامر طه رئيس المركز، محمد سليمان مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.



استقبال المحافظ



الطلاب مع المحافظ



المحافظ فى احد الفصول



المحافظ فى احدى المدارس



المحافظ يتفقد الفصول



المحافظ يتفقد المدارس



جولة المحافظ على المدارس