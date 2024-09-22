محافظ المنوفية يستعرض آليات تنفيذ الاستغلال الأمثل لقطع الأراضى والأصول غير المستغلة

المنوفية - محمد فتحى

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقياً لمناقشة آليات حصر قطع الأراضي غير المستغلة بنطاق المحافظة ومتابعة تنفيذ البروتوكولات المبرمة مع مختلف الجهات لتعظيم الاستفادة القصوى منها لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين بما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، المستشار الهندسي، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

واستعرض محافظ المنوفية الموقف العام لبعض قطع الأراضي المملوكة لوزارات الري والزراعة بنطاق المحافظة وتحديد أولويات الأنشطة والمشروعات المزمع إقامتها بتلك القطع للاستفادة منها بما يحقق النفع العام وتعظيم الموارد الذاتية ومدخلات المحافظة من خلال توقيع بروتوكولات مع الوزارات المعنية بهذا الشأن ، فضلاً عن تذليل العقبات وتيسير الإجراءات الخاصة في عملية الاستثمار ، موجهاً بحصر كافة الاراضي المملوكة للمحافظة وتسريع إجراءات طرحها وضرورة الاعلان عنها من خلال منصات التواصل الاجتماعي وإعداد خطابات للكيانات الاستثمارية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لتعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد محافظ المنوفية، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية علي بعض الأراضي والأصول الغير مستغلة على النظم الحديثة لتعظيم الاستفادة من الموارد الذاتية للمحافظة فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.