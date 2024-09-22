اليوم السابع
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محافظ الغربية: تحرير 20 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة بمخابز بسيون

الأحد، 22 سبتمبر 2024 06:28 م
محافظ الغربية: تحرير 20 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة بمخابز بسيون الحملات علي المخابز
الغربية - محمد طارق

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أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة كثفت من إجراءاتها لمتابعة مخابز إنتاج الخبز البلدي لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين، مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة التي شنتها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، على المخابز البلدية بقري مركز بسيون والتي تمكنت من تحرير 20 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة.

وأشار الجندي، إلي أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكداً استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية.







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