محافظ الشرقية يفتتح مدرستين بمنيا القمح بمناسبة العام الدراسى الجديد

الشرقية - إيمان مهنى

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مدرستين بإدارة منيا القمح التعليمية، هما مدرسة كفر الدير بقرية التلين ومدرسة السيدة نفيسية بقرية بندف، تزامناً مع بدء العام الدراسى الجديد وابتهاجاً واحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة.

وأشار إلى أن مدرسة كفر الدير مُقامة على مساحة 1364 م2 وتتكون من 4 طوابق وتضم 12 فصلاً دراسياً بتكلفة مالية 6 ملايين و669 ألف جنيه، ومدرسة السيدة نفيسية علي مساحة 3068 م وتتكون من 4 طوابق وتضم 15 فصلاً دراسياً بتكلفة مالية 11 مليونا و678 ألف جنيه لتمثل صرحاً جديداً يساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

وذلك ضمن سلسلة افتتاحاته للمشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بإجمالي 55 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات (الصحة – الطرق – الصرف الصحي - الكهرباء - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – تحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية) بتكلفة إجمالية 4 مليارات و300 مليون جنيه لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وقام محافظ الشرقية بمشاركة طلاب وطالبات مدرسة السيدة نفيسية طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتحية العلم، مؤكداً على ضرورة الانتظام والحضور إلى المدرسة والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم الدراسي.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء وإحلال كلي وجزئي لعدد 20 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 146 مليونا و600 ألف جنيه، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة.