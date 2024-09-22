محافظ الدقهلية يحيل 150 محضر مخالفات تموينية للنيابة

الدقهلية شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة، مضيفا أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار، واضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين اسفرت عن تحرير 150 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة وقرر "اللواء مرزوق "احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان الحملات التموينية التي تم تنفيذها باشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور احمد ابوالغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 100 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 50 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز 4 محاضر عدم اعطاء بون صرف، و 10 محاضر تصرف في دقيق( 65 شيكارة)، و 20 محضر عدم مطابقة للمواصفات و 40 محضر نقص وزن ما بين ( 8-18 ) جم، و5 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، و 6 محاضر توقف عن الانتاج وعدد 15 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

⁠وفي مجال الرقابة على الأسواق، شملت المخالفات والمحاضر عدد 26 محضر عدم إعلان عن الاسعار وعدد 14 محضر عدم وجود شهاده صحية، وعدد 1 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، وعدد 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدد 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى)، وعدد 3 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية ( تاجر تموينى) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.