اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2024 07:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة تقيل مدير "الرصف الإنتاجى" وتحيل ملف المشروع للنيابة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 06:30 م
محافظ البحيرة تقيل مدير "الرصف الإنتاجى" وتحيل ملف المشروع للنيابة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
البحيرة- ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إقالة مدير مشروع الرصف الإنتاجي بالبحيرة، مع تكليف مدير مديرية الإسكان بتسيير الأعمال بالمشروع لحين شغل منصب مدير المشروع بالطرق القانونية.

كما قررت محافظ البحيرة، إحالة الملف الخاص بالمشروع للنيابة العامة مع عدد من العاملين بالمشروع.

وأكدت أنها لن تسمح بأي تهاون أو تقصير أو شبهة فساد داخل أي مؤسسة على أرض البحيرة، وأنه لابد من الضرب بقوة على أيدي المخالفين لتحقيق الصالح العام وقيم النزاهة والشفافية والحفاظ على حق الدولة ومواطنيها.







إقالة مدير الرصف

محافظ البحيرة

محافظة البحيرة

مشروع الرصف الانتاجى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة