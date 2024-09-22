محافظ البحيرة تقيل مدير "الرصف الإنتاجى" وتحيل ملف المشروع للنيابة

البحيرة- ناصر جودة

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إقالة مدير مشروع الرصف الإنتاجي بالبحيرة، مع تكليف مدير مديرية الإسكان بتسيير الأعمال بالمشروع لحين شغل منصب مدير المشروع بالطرق القانونية.

كما قررت محافظ البحيرة، إحالة الملف الخاص بالمشروع للنيابة العامة مع عدد من العاملين بالمشروع.

وأكدت أنها لن تسمح بأي تهاون أو تقصير أو شبهة فساد داخل أي مؤسسة على أرض البحيرة، وأنه لابد من الضرب بقوة على أيدي المخالفين لتحقيق الصالح العام وقيم النزاهة والشفافية والحفاظ على حق الدولة ومواطنيها.