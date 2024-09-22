محافظة القليوبية عن مدرستين بدون فناء: تم إنشائهما قبل هيئة الأبنية التعليمية

القليوبية إبراهيم سالم

نشرت محافظة القليوبية، بيانا رسميا، حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود مدرستين بقرية ورورة التابعة لإدارة بنها التعليمية بالمحافظة، بدون أية أسوار مما دفع القائمين عليها لعمل طابور الصباح في الشارع.

وكشف بيان المحافظة، بخصوص عدم وجود فناء بمدرستي ورورة 2 والعباس بن عبد المطلب بقرية ورورة "بنطاق مركز ومدينة بنها، فإن موقف هاتين المدرستين مرصود ومتابع من قبل أجهزة الدولة المعنية، حيث إنه تم إنشاء المدرستين منذ أكثر من 35 عاما بتبرعات من أهالي القرية، كما أن تاريخ إنشاء المدرستين سابق على إنشاء هيئة الأبنية التعليمية، وبالتالى لم تتبع المعايير الموضوعة من قبل الهيئة فيما يخص الفراغات التكميلية حول منشآت المدارس.

وتابع البيان، أنه بتقييم الموقف لهاتين المدرستين على مر الفترات السابقة وجد أن الحالة الإنشائية للمدرستين جيدة، بالإضافة إلى الاحتياج الشديد لهما نظرا لأنها تخدم عدد كبير من الطلبة من أبناء القرية، كما تعذر إيجاد أي أراضي محيطة يمكن استغلالها كحرم وفناء للمدرسة نظرا لأنها تقع فى قلب كتلة سكنية كثيفة ويحدها شوارع ضيقة تخدم هذه الكتلة، كما تعذر أيضا إيجاد أي أراض بديلة داخل القرية تتيح إنشاء مدارس بديلة تحقق المعايير القياسية المتبعة فى هذا الشأن.

واستطرد، أنه لم يكن هناك بديل أمام أجهزة الدولة إلا إغلاق هاتين المدرستين وتوزيع الطلاب على أقرب مدارس وهو الحل الذى قوبل بالرفض مرارا من أهالي نظرا لما يمثل ذلك من أعباء جمة على الطلاب وأسرهم، على الرغم من ذلك فإن أجهزة الدولة تعمل على إيجاد بدائل آمنة مناسبة وحلول جذرية للتغلب على هذا الوضع بالتنسيق بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية.