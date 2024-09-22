كواليس لقاء وزير التعليم مع طالبة من ذوي الهمم بقنا.. فيديو وصور

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع الطالبة أروى أحمد، طالبة مدرسة محمود بكري الإعدادية بالمعنا، وذلك بعد لقاء محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم بها في لفتة إنسانية.

وقالت أروى أحمد، طالبة من ذوي الهمم، إن وزير التربية والتعليم أجرى معها حوارا على هامش زيارته لمحافظة قنا وتفقد عدد من المدارس، لافتة أن زملائها أخبروها بتواجد وزير التربية والتعليم بالمدرسة وعند دخوله للفصل تحدث معها قائلا" انتي بطلة وأطلبى اللي عايزاه"

وأوضحت أروى، أنها تشعر بالسعادة بعد لقاء الوزير والاستماع لها ولطلبها، مضيفة أن زملائها يساعدوها في الذهاب والرجوع من المدرسة وأجرت أكثر من عملية جراحية.



الطالبة أروى