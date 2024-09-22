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قوات الاحتلال الإسرائيلية تنسف مبانى سكنية فى حى تل السلطان غربى رفح

الأحد، 22 سبتمبر 2024 03:56 م
قوات الاحتلال الإسرائيلية تنسف مبانى سكنية فى حى تل السلطان غربى رفح الدمار في غزة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلية تنسف مباني سكنية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

واستشهد ستة فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال على منطقة أبو حلاوة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأبو الهجين جنوب دير البلح.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم الهلال الأحمر انتشلت جثماني شهيدين من منطقة أبو حلاوة، إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين.

واستشهد أربعة مواطنين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منطقة أبو الهجين جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,431، والإصابات إلى 95,818 غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.







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اليوم السابع بلس




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