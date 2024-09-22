اليوم السابع
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الأحد، 22 سبتمبر 2024 02:54 م
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قطع المياه عن قرية بساط بمركز طلخا فى الدقهلية غدا لمدة 8 ساعات للصيانة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 02:08 م
قطع المياه عن قرية بساط بمركز طلخا فى الدقهلية غدا لمدة 8 ساعات للصيانة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن انقطاع المياه غدا الإثنين الموافق 23/9/2024 من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءاً، ولمدة 8 ساعات عن قرية بساط - طلخا. 

يأتى ذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال صيانة، علي خط طرد محطة رفع الصرف الصحي بقرية بساط- طلخا مما يستدعي قطع المياه.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع، ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة طلخا بمتابعة عمليا الصيانة لضمان سرعة عودة الخدمة.


 







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