ضبط 4 أطنان لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفرالشيخ، والدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإشراف الدكتور فتحي عبد العال، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، من تحرير 13 محضراً، وضبط 4 طن و30 كم لحوم ودواجن وأسماك فاسدة.

أكد الدكتور فتحي عبد العال، وكيل الوزارة، أن الـ 4 أطنان و30 كم، منهم 250 كيلو أسماك غير صالحة، و280 كم لحوم غير صالحة بسيدي سالم، و2480 كم دواجن مجمدة مجهولة المصدر، و290كم لحوم مجمدة مجهولة المصدر، و30كجم لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الادمى، و24كجم لحوم مفرومة مجهولة المصدر، و20كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و5كجم سجق بدون بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بواسطة اللجان المشكلة بالتعاون مع الرقابة التموينية، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات والعرض على النيابة العامة.



ضبط لحوم غير صالحه بكفر الشيخ



جانب من المضبوطات من مصنعات اللحوم