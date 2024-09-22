ضبط محطة وقود للتصرف فى 10 آلاف لتر بنزين بدون مستندات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية والمخازن، والمرور الدوري على المخابز البلدية المدعمة؛ لضبط ومراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وصلاحيتها، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على مستوى المحافظة، على المخابز البلدية المدعمة، والأسواق والمحال التجارية والمخازن، ومستودعات الوقود.

وأشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط محطة وقود سيارات للتصرف في 10الاف لتر بنزين 92 أوكتين بدون وجه حق، وتوقف عن ممارسة النشاط لبنزين 95.

وفي مجال الرقابة عن المخابز، تم تحرير 6 محاضر لخبز غير مطابق للمواصفات، 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 7محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطنين،4محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محاضر لعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل، محضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر لتجميع شيكارتين دقيق من الحصة.

وفي مجال الرقابة على المحال التجارية والأسواق تم تحرير 6 محاضر لمنتجات منتهية الصلاحية (بعدد 9612 سلعة منتهية الصلاحية من المواد الغذائية - الدهانات - مسحوق الغسيل) ، 25 لعدم الإعلان عن الأسعار، 23 محضر لعدم وجود شهادة صحية، محضر علامات وبيانات، محضر تنفيذ أوكازيون بدون تصريح، محضرين عدم الإعلان إعلان عن المخازن، محضرين لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمي، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.

وفي مجال المستودعات ومحطات الوقود، تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسطوانات الغاز وعدم احتفاظه بسجل 21 بترول، محضر لعدم الالتزام بالقيد في سجل 21 بترول، محضرين تصرف في كمية قدرها 10000 لتر بنزين 92 أوكتين بدون وجه حق وتوقف عن ممارسة النشاط لبنزين 95.

ووجه "أكرم"، بضرورة استمرار أعمال الرقابة والتفتيش و المتابعة، للأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.