اليوم السابع
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ضبط فتاة زعمت تعدى 5 أشخاص عليها لزيادة نسب المشاهدات

الأحد، 22 سبتمبر 2024 12:54 م
ضبط فتاة زعمت تعدى 5 أشخاص عليها لزيادة نسب المشاهدات حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن إدعاء إحدى الفتيات لواقعة سرقة وتعدى من قِبل 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" حال سيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط الفتاة القائمة بنشر مقطع الفيديو (طالبة سن 17 – مقيمة بدائرة القسم)، وبمواجهتها اعترفت بقيامها ببث المقطع المُشار إليه "على خلاف الحقيقة" بهدف زيادة نسب المشاهدة ونفت تعرضها لثمة تعدى أو سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 







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