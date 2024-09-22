ضبط فتاة زعمت تعدى 5 أشخاص عليها لزيادة نسب المشاهدات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" يتضمن إدعاء إحدى الفتيات لواقعة سرقة وتعدى من قِبل 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" حال سيرها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.
بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وأمكن تحديد وضبط الفتاة القائمة بنشر مقطع الفيديو (طالبة سن 17 – مقيمة بدائرة القسم)، وبمواجهتها اعترفت بقيامها ببث المقطع المُشار إليه "على خلاف الحقيقة" بهدف زيادة نسب المشاهدة ونفت تعرضها لثمة تعدى أو سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة