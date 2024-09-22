صحة سوهاج: 103 مشاريع إجمالى المشروعات الصحية ضمن مبادرة حياة كريمة

سوهاج عمرو خلف

ناقش الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الأحد، وبحضور المهندس علي عبد الساتر مدير مشروعات بوزارة الصحة والسكان والدكتور محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور أحمد صابر مدير إدارة التخطيط ومحمد العبد مسئول مشروعات حياة كريمة بمديرية الصحة، الخطة الإستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، وذلك للوقوف على أخر المستجدات وحجم الإنجاز.

وشدد دويدار علي إزالة جميع المعوقات والالتزام بالجدول الزمني للمشروعات لتصبح جاهزة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المواعيد المحددة.

كما أوضح انه تم الانتهاء من رفع كفاءة 44 وحدة طب أسرة وإنشاء 52 وحدة طب أسرة ومركز طبي جديد و7 وحدات لتنمية الأسرة، لافتاً إلى بذل مزيد من الجهود للإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات "حياة كريمة"، بهدف إحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في محل إقامته، فضلًا عن رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، مؤكداً سعي القيادة السياسية الدائم لإحداث تنمية حقيقية وشاملة وخاصة بمحافظات الصعيد و تحظي محافظة سوهاج بنصيب كبير من تلك المشروعات.