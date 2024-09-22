شباب كفر الشيخ: ندوة توعوية عن الزواج المبكر وقافلة طبية متكاملة ضمن "بداية"

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عدد من الفعاليات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، منها ندوة عن الزواج المبكر، كما نظم اتحاد شباب كفرالشيخ "أمانة قلين" بالتعاون مع مبادرة 100 يوم صحة ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، قافلة طبية متكاملة بالإدارة الصحية، بمركز شباب البكاتوش، ضمن قوافل القطاعات الحكومية المتعددة التي تنظمها المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "بالقرية بمشاركة أعضاء أندية التطوع فى زراعة الأشجار وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المهرجان الرياضي بمركز شباب محلة القصب، قدم فى إفتتاح الفاعليات الندوة التوعوية عن الزواج المبكر بحضور شيخ من الأوقاف و ضم أيضا المهرجان المسابقات الرياضية للألعاب الترويحية و البلياردو، كما شارك أعضاء أندية التطوع فى تنظيم دخول المواطنين للقوافل الطبية و الإسعاف والتموين، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان التى تستمر بمراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة على مدار المائة يوم منذ إنطلاقها فى 17 سبتمبر 2024 .

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تهدف إلى توفير خدمات طبية شاملة للمواطنين، قدمت خدمات قياس الضغط والسكر، معرفة مستوى الدهون بالجسم، قياس مؤشر كتلة الجسم، الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، توفير الخدمات العلاجية اللازمة تم فتح عدد من الملفات العائلية، 30 مبادرة صحة المراة، 45 مبادرة الاعتلال الكلوى، 10 مبادرة كبار السن وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب.

من جانبه وجه محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، وأمين صندوق اتحاد الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، الشكر لقيادات الإتحاد والفريق الطبي ا بقيادة الدكتورة شيرين حسن وفريقها على جهودهم في خدمة المواطنين موضحاً استمرار تقديم الخدمات التنموية للمواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية .



جانب من التوعية بخطورة الزواج المبكر



قافلة طبية ضمن مبادرة بداية