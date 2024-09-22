شاهد طابور الصباح لطالبات الأزهر الشريف من الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لطابور الصباح من معهد ازهرى نموذجى بمحافظة الشرقية

وبدأ الطابور بمعهد فتيات كفر صقر الأزهرى النموذجى بكفر صقر محافظة الشرقية بآيات الذكر الحكيم تلته طالبة من طالبات المعهد ثم كلمة للشيخ السيد محمد عوض حسن من منطقة وعظ الشرقية متحدثا عن العلم والفضيلة تحت مبادرة بداية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي حث فيها الطالبات على قيمة العلم وكيف يكون العلم فى خدمة النفس والمجتمع والإنسانية أجمع

وضرب مثلا بأجدادنا الفراعنة والذين تركوا علما اختار في وصفه العلماء وحتى الآن يعجز الجميع على فم رموز بعض العلم الفرعوني بحضور الشيخ أحمد حلاوة شيخ المعهد ومحمد شعبان معلم الأحياء بالمعهد والمعلمين والمسؤولين بالمعهد



وتلا ذلك عدد من الفقرات ثم النشيد الوطنى والذى ردده الطلاب وكل الحضور ثم انتهى طابور الصباح بتحية العلم وانصراف الطالبات إلى فصولهم