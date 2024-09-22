زراعة 158 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية بكفر الشيخ "100 مليون شجرة".. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن عددا من مراكز المحافظة تشهد عمال تشجير وزراعة الأشجار، ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "100 مليون شجرة" وفي إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيراً أنه جرى زراعة 158 ألف شجرة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها، وزيادة المساحات الخضراء، ليست هدفًا جماليًا فقط، ولكنها حق الأجيال القادمة، كونها أحد أهم عناصر البيئة الطبيعية، وعنصر أساسي للاستدامة البيئية، وأحد عناصر الموارد الطبيعية المتجددة التي تقوم بحفظ التوازن البيئى، وحماية التنوع البيولوجى، حيث تساهم الأشجار بشكل كبير فى تحسين نوعية الهواء، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وعزل انبعاثات الكربون، حيث تمتص قدرًا كبيرًا من ثانى أكسيد الكربون الذي ينتج من الأنشطة التنموية المختلفة وإطلاق الأكسجين، بالإضافة لإمتصاص بعض المركبات السامة من الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحرارى، والحد من تآكل التربة، بالإضافة لمكافحة التصحر، مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين.

وجه محافظ كفرالشيخ، بالاستمرار فى إنشاء الحدائق العامة ورفع كفاءتها من خلال إنشاء مساحات خضراء وزراعة الأشجار بها وعلى جوانبها، وإنشاء المشاتل بالقرى والمدن لإنتاج الأشجار وتوفير فرص عمل للشباب، لإضافة مزيد من المساحات والمسطحات الخضراء، والدعم والتوعية البيئية، وإنشاء الحدائق سواء بالمدارس والجامعات والأماكن العامة، بالإضافة إلى النباتات المزهرة بالمتنزهات وأسطح المنازل والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وكذلك دعم الجمعيات الأهلية أمر يستحق الإهتمام لما يحققه من أهداف جمالية وبيئية وصحية واجتماعية تنموية ذات نفع كبير على المجتمع.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي الأجهزة المعنية، بالحفاظ والإهتمام بما تم زراعته ضمن لمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التى تم زراعتها، والاستفادة منها والمتابعة المستمرة لها والحفاظ عليها ورعايتها، وزراعة الأشجار المثمرة بالجزر الوسطى، وبنطاق الجهات الحكومية، والشوارع، والميادين، وعلى جانبى الطرق ومحاورها، وحول أسوار المدارس، ومراكز الشباب، ومداخل القرى والمدن، والحدائق العامة، والمنتزهات، وكذا المناطق الصناعية، واستكمال تجميل الميادين ورفع كفاءتها على مستوى المحافظة، داعيًا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بالمشاركة فى هذه المبادرة، وزراعة الأشجار فى حدائقهم ومنازلهم، وزيادة المسطحات والمساحات الخضراء، فى إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز مقومات التنمية الشاملة.



نقل الاشجار من المشاتل لزراعتها بالميادين ط



الاهتمام بزراعة الاشجار بالميادين



جانب من زراعة الاشجار