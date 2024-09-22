روسيا: تحطم طائرة صغيرة أثناء هبوطها اضطراريا في مطار بمنطقة موسكو

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أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم /الأحد/، تحطم طائرة ذات محرك واحد من طراز "سيسنا-182" في منطقة موسكو، دون التسبب في أي خسائر أو إصابات بشرية.



وأشارت إدارة التحقيق الإقليمية الغربية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية إلى أن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار فوسكريسينسك، بعد أن طلب الطيار الهبوط الاضطراري إثر تسبب عطل في النظام الكهربائي للطائرة في تصاعد الدخان في المقصورة.



وذكرت الإدارة في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية أنه أثناء الهبوط تعرضت الطائرة لأضرار طفيفة ولم يصب أحد بأذى، مضيفة أنه جاري إجراء التحقيق الأولي، لكن وفقا للبيانات الأولية فإن خللا كهربائيا تسبب في عطل دفع الطيار إلى الهبوط اضطراريا.